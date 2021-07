NV Aangenaam opheffen levert Bergen 2 miljoen op

Dat is het voorstel van het college aan de raad. NV Aangenaam is financieel nauwelijks in staat op eigen benen te staan. En de inzet van gemeentelijk personeel kost tijd en daarmee geld. Tel daarbij op dat regionale ontwikkelingsmaatschappijen als BOM, Rewin en Impuls Zeeland min of meer hetzelfde werk verricht en het voortbestaan van NV Aangenaam staat op losse schroeven.

Sterker nog, de ontwikkelingsmaatschappijen gaan verder dan NV Aangenaam. Zo verstrekt BOM kapitaal aan ondernemingen. Zoals aan Protix, de insectenkwekerij in Bergen op Zoom. Voordelen van NV Aangenaam die overblijven, zijn er vooral op papier. Zoals snel kunnen besluiten en een onafhankelijke uitstraling. ,,Gezien de financiële positie van de gemeente is de meerwaarde gering”, zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander.

Geen extra winst

Stoppen met NV Aangenaam levert Bergen op Zoom geld op. Ruim twee miljoen euro is de verwachting. ,,Dat bedrag is een indicatie”, laat Stander weten. Het is geen extra ‘winst’ in de bezuinigingsopgave. ,,De bezuiniging was al opgenomen in de structurele bezuinigingen die vorig jaar december aan de raad zijn voorgelegd.”