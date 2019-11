Nul interesse voor speeltuin Bergen op Zoom

Nog twee andere sabotagepo­gin­gen in Doel 4: gerecht doet ultieme oproep in zoektocht naar dader

4 november Het VTM-opsporingsprogramma FAROEK gaat dinsdagavond op zoek naar de dader van de sabotage in Doel 4. Afgelopen zomer was het vijf jaar geleden dat een saboteur in de kerncentrale toesloeg. Intussen blijkt dat er eerder nog twee andere incidenten plaatsvonden. Omdat er na al die tijd nog steeds geen verdachte in het vizier van politie en gerecht is, richten die een oproep aan de kijkers.