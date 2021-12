Nu zijn het mussen die de nieuwe woning van boer Eric-Jan dwarsbomen: ‘Boom allang gekapt’

Eric-Jan wacht al drie jaar op een vergunning om zijn ‘niet bestaande’ huis te vervangen: ‘Duurt veel te lang’

HALSTEREN - Ken je die grap van nieuwbouw in de Auvergnepolder? Die kwam niet. Boer Eric-Jan van Trijen (36) gaat de kerstdagen voor de derde maal in zonder uitzicht op een bouwvergunning. En dat terwijl zijn woning in de Halsterse polder op instorten staat. ,,Het enige dat ik hoor is: we gaan het onderzoeken en overleggen.”

