Nu ook met rolstoel het strand op bij de Boulevard

BERGEN OP ZOOM - Goed nieuws voor mensen in een rolstoel: ze kunnen nu eindelijk naar het water aan de Boulevard in Bergen op Zoom, zonder weg te zakken in het zand.

De gemeente heeft betonnen platen op het strand aangelegd, waardoor ook rolstoelers nu kunnen verpozen aan het water of gewoon op het strand verblijven.

Wegzakken in zand

Raadslid Stefaan Verheugt van het CDA maakte zich daar al een tijdje hard voor, nadat meerdere mensen bij hem aanklopten. Voorheen was het mogelijk om de waterkant te bereiken vanaf de Boulevard, omdat er gras op het strand was. Maar dat is ingewisseld voor zand. ,,Met het gras kon je met een rolstoel met wat hulp nog wel bij het water komen. Maar in het zand zakken ze weg.”

Hij is blij dat het nu wel weer mogelijk is om op het strand te komen. ,,Het lijkt zo simpel, gewoon een paar betonplaten”, zegt hij. ,,Maar het is wel een eerste stap, zodat ook mensen in een rolstoel hier nu weer kunnen recreëren.”

Blije mensen

,,Als mensen vanaf nu met familie, vrienden of het gezin naar het strand gaan, dan voelen ze zich niet meer buitengesloten”, legt Verheugt het belang van het rolstoelvriendelijke gedeelte uit. Het gevolg was bijvoorbeeld dat kinderen lekker op het strand lagen te zonnen of in het water speelden, maar de persoon in rolstoel op de stoep moest blijven staan.