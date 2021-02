Nu ook in West-Brabant hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik

16-jarige jongen opgepakt voor stelen kerstca­deaus uit auto in Steenber­gen: ‘We zijn opgelucht en heel erg blij’

12 februari STEENBERGEN - Een 16-jarige jongen uit Steenbergen is vrijdag opgepakt omdat hij op eerste kerstdag kerstcadeaus had gestolen uit een auto. Kinderen Alex en Marcel moesten het dit jaar zonder kerstcadeaus doen. Vader Damian Bobinksi, afkomstig uit Polen, is opgelucht: ,,Wij zijn echt heel erg blij, dit is een grote opluchting.”