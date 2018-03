Nu ook bij Halsters stembureau onregelmatigheid, PvdA eist volledige hertelling alle stembureaus in gemeente Bergen op Zoom

Volledig scherm Joey van Aken, lijsttrekker van de Bergse PvdA © KOEN MOL/hetfotoburo Van Aken: ,,We weten dat er minimaal twee stemmen zijn uitgebracht op onze kandidaat Daan Withagen. Zijn vrouw heeft namens hem een volmacht ingeleverd en zelf ook op hem gestemd. Maar achter zijn naam prijken nul stemmen. Net als voor de hele PvdA op dit stembureau."

Derde incident op een stembureau

Het is het derde incident dat is vastgesteld op een stembureau in de gemeente Bergen op Zoom. Op dit moment worden alle stemmen herteld van stembureau Stuijvenburgh in Bergen op Zoom. Reden is dat daar Maikel de Bekker van Lijst Linssen en zijn vrouw hun stemmen hebben uitgebracht op hem. Maar ook bij zijn naam geen enkele stem stond.

Op het stembureau 't Weike klopte het aantal stemkaarten en stembiljetten niet. Reden voor de voorzitter van stembureau twee stembiljetten in te vullen en uit te brengen op GBWP en CDA. Burgemeester Frank Petter heeft aangekondigd daar onderzoek naar te doen. Linssen stelt echter dat er sprake is van valsheid in geschrifte eist dat de uitslag daar ongeldig wordt verklaard.

Hertelling van alle stemmen

Linssen heeft vandaag aan alle fractieleiders een brief gestuurd waarin hij oproept hem te steunen in zijn verzoek alle stemmen te hertellen. Ook omdat door vermoeidheid van vrijwilligers en ambtenaren op de stembureaus (sommigen werken van half acht 's ochtends tot een uur 's nachts) de kans op fouten erg groot is.