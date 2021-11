Nu beslissen over toekomst bouwkoten: ‘Er wordt gesold met de bouwclubs’

Met een haarnet op, helm eroverheen en veilig­heids­bril op de neus rondneuzen bij Sabic

BERGEN OP ZOOM - Dit jaar bestaat Sabic in Bergen op Zoom 50 jaar. Om dit te vieren zijn er meerdere opendagen georganiseerd om familieleden, vrienden, buren en relaties een kijkje achter de schermen te geven. In anderhalve week tijd komen er ongeveer 2600 bezoekers over de vloer bij de grootste werkgever in onze regio.

7 november