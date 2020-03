Nu al geslaagd voor de havo: ‘Dit is heel onwerkelijk’

‘Spookver­ga­de­ren’ in Bergen op Zoom

10:10 BERGEN OP ZOOM - Een lege raadszaal in het historische stadhuis in Bergen op Zoom. Alleen burgemeester Frank Petter en griffier Kees Terstappen zijn er. Het is maandagavond 19.30 uur. De vergadering begint. De burgemeester kijkt om zich heen. Maar een raadslid? Dan kan er niet worden vergaderd.