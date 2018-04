Notendaal niet op slot voor doorgaand verkeer

Rucphens bedrijf was zenuwcentrum groothandel in drugs­grond­stof­fen

6:00 Rucphen/Den Bosch -Een enorme groothandel die grondstoffen leverde aan zowat alle criminele makers van synthetische drugs in Zuid-Nederland. Aangestuurd vanuit het 'zenuwcentrum' in Rucphen, met opslagloods in Roosendaal en distributiecentrum in Den Bommel. Daar stuitte de politie in mei 2015 op de nog steeds grootste opslag van drugsgrondstoffen ooit ontdekt in Nederland, in totaal ruim 50.000 liter: genoeg voor 7.000 kilo xtc én een zwijgzame, voorzichtige hoofdverdachte.