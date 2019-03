Nooit te oud om te revalideren: Annie (103) herstelt van een gebroken heup

Brand in leegstaand zwembad De Schelp in Bergen op Zoom snel geblust

11:51 BERGEN OP ZOOM - In zwembad De Schelp in Bergen op Zoom woedde dinsdagochtend een brand. Het brandt in de spouwmuur. Die is waarschijnlijk ontstaan door laswerkzaamheden, zo meldt de Veiligheidsregio.