Nooit meer schaatstocht op Binnenschelde?

Pastoor Willemse stopt nu echt: ‘Hel en verdoeme­nis? Schei toch uit’

26 februari ETTEN-LEUR/BERGEN OP ZOOM - Als je met pensioen bent en je baas vraagt je terug voor een tweede ronde, die uiteindelijk nog eens zes jaar duurt, dan doe je het goed in je werk. Maar nu is het wel mooi geweest en volgt er een tweede pensionering. Dit keer definitief. Pastoor Ton Willemse is nu 87 en vindt het tijd om te stoppen.