Noodkreet woningcorporaties: 'Schaf verhuurderheffing af’

Deze bedrijven draaien als een tierelier door corona: ‘En dat is soms best een beetje dubbel’

9:38 WEST-BRABANT - Veel ondernemers in West-Brabant hebben het ontzettend zwaar door de coronacrisis, maar er zijn ook bedrijven die hierdoor juist uitstekende zaken doen. Wie zijn dat en voelt dat niet een beetje dubbel, lekker verdienen in tijden van crisis? Hebben ze geen last van ‘succes-schaamte’? ,,Als ondernemer niet, maar als mens is het soms best een beetje dubbel.’’