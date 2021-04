Non-food kraampjes terug op de Bergse markt: ‘Nu mogen we weer met onze passie bezig zijn’

Op de Bergse markt viel het gisteren wel mee, zegt hij. ,,Het weer was vandaag wat minder, dat trekt dan toch minder publiek.” Hij is maar wat blij dat hij weer aan de slag kan. ,,De afgelopen maanden heb ik via Facebook verkocht, en vanuit ons magazijn. Iets is beter dan niets, maar het zette niet echt zoden aan de dijk. Het was een bizarre periode. Nu mogen we gelukkig weer met onze passie bezig zijn.”

Imke van Beek en Mats Hulsman van de Kaaskoning mochten de afgelopen maanden wel op de markt staan. ,,Heerlijk dat nu ook onze collega’s er weer zijn”, straalt Imke. ,,En dat de winkels weer gewoon open mogen. De binnenstad leeft nu weer.”

Ze heeft de afgelopen tijd erg meegeleefd met de non-food sector. ,,Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om zo lang thuis te moeten blijven. Vreselijk. En nu maar hopen dat alles open mag blijven.” Wel een beetje jammer van het weer, vindt Mats. ,,Een beetje zuur: onze collega’s hebben één goede dag gehad, en nu regent het.”

Volledig scherm Bosch beenmode is ook weer terug op de markt. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Cock Jongman, die met kleding staat, heeft er niet veel vertrouwen in. ,,Voor de gewone man is dit toch niet vol te houden? Maandenlang zonder inkomen, dat is ongehoord. Neem nou de winkel waar ik voor sta, Boekenvoordeel. Die gaat over twee weken dicht, trekt het niet meer. Op deze manier gaat de hele economie kapot en ik ben bang dat de grootste klap nog moet komen.”



Hij heeft er alles aan gedaan om de problemen van zijn branche onder de aandacht te brengen, zegt hij. ,,Ik heb op het Malieveld gestaan, mijn zegje gedaan bij Powned en Hart van Nederland. We hebben stroopwafels gebracht in Den Haag, om wat goodwill te kweken. Maar het boeit ze allemaal niks.”

Stof kopen

Louise Bravenboer is uit Lepelstraat gekomen voor een rondje over de markt. ,,Ik kom hoofdzakelijk om stof te kopen. Dat ik de markt gemist heb, kan ik niet echt zeggen. Maar wel fijn dat alle kramen er nu weer zijn.”

Elly van Daal heeft de markt wél gemist. ,,Ik kom iedere week, heel fijn dat het nu weer normaal is. Zo is het een stuk gezelliger in de stad.”