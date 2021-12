Nomi (18) houdt van reizen, maar is ook graag in haar dorp: ‘Halsteren is een goede plek om op te groeien’

Jong in...HALSTEREN - Nomi Bouwens (18) is graag in haar dorp Halsteren, hoewel ook het reizen haar enorm trekt. Zo volgde ze al een jaar high school in de Verenigde Staten. ,,Door nieuwe invloeden en mensen ga je reflecteren hoe je thuis leeft.”

Wat voor dorp is Halsteren?

,,Het is er klein, maar wel heel gezellig. Je kunt er gaan en staan waar je wilt. Er is enerzijds veel mooie natuur, zoals het gebied bij de Mozesburg waar ik graag ga wandelen. Maar de Dorpsstraat is bijvoorbeeld weer heel levendig. Er is genoeg te doen.”

Voel je je verbonden met Halsteren?

,,Ik woon er al mijn hele leven, maar dat valt op zich wel mee. Misschien komt dat ook omdat ik niet zo snel met plekken een connectie heb. Mijn leven speelt zich vooral in Bergen op Zoom af. Daar werk ik en als ik met vrienden afspreek, zien we elkaar daar vaak.”

Ben je veel met duurzaamheid bezig?

,,Ik voel me vooral een stuk beter als ik geen vlees eet. Ook drink ik plantaardige melk, maar eet wel kaas. Eigenlijk al mijn kleding komt wel van de kringloop. Net als mijn boeken en als ik die weer uit heb, dan breng ik ze weer terug of zet ze in zo’n ruilbieb; daarvan heb je ook een aantal leuke in Halsteren. Ik ben niet bewust duurzaam, maar vind het niet nodig om alles te kopen. Dat geld spaar ik liever op voor ervaringen.”

Quote Ik ben niet bewust duurzaam, maar vind het niet nodig om alles te kopen. Dat geld spaar ik liever op voor ervaringen

Over ervaringen gesproken; je studeerde een jaar in de Verenigde Staten. Hoe was dat?

,,Dat was heel erg leuk. Ik volgde een jaar high school in de staat Maine. Sinds juli ben ik weer terug. Ik zou het echt iedereen aanraden. Dat hoeft dan echt niet per se een jaar high school te zijn, maar in je eentje ergens naartoe gaan wat ergens anders is dan waar je vandaan komt. Door nieuwe invloeden en mensen ga je toch wel reflecteren hoe je thuis leeft.”

Quote Ik vind het wel fijn dat ik hier weer de fiets kon pakken en naar de Dorps­straat kon rijden Nomi Bouwens Hoe was het om na een jaar weer terug te komen in Halsteren?

,,Het was weer heel anders. Hier is alles veel dichter op elkaar; in mijn gastgezin in Amerika had ik eigenlijk niet eens buren. Ik vind het wel fijn dat ik hier weer de fiets kon pakken en naar de Dorpsstraat kon rijden. Ik heb in Amerika mijn vriend ontmoet en in december ga ik weer terug om hem te zien. Net als mijn gastgezin en andere mensen die ik daar heb ontmoet.”



Is het lastig dat je vriend zo ver weg woont?

,,Het is natuurlijk wel een afstand, maar ik doe m’n eigen ding hier. We gaan zien hoe het gaat lopen met de wereld en we maken er gewoon het beste van. Hij is deze zomer twee maanden hier geweest en dat was heel leuk. Op dit moment voelt het oké met waar ik nu zit. Ik heb leuk werk en doe dingen die ik leuk vind.”

Hebben de coronamaatregelen veel invloed op jouw leven?

,,Ik heb er op dit moment wel voor gekozen om geen studie te gaan volgen. In Amerika heb ik ervaren hoe online lessen waren en dat werkt niet voor mij. Ik wil sowieso graag een praktijkstudie gaan doen, een koksopleiding bijvoorbeeld, en dat gaat niet online. Ik ben ook wel van mening dat je niet per se een opleiding nodig hebt om ervaringen op te doen of iets belangrijks te doen in je leven.”

Waar haal je voldoening uit?

,,Ik vind sociale contacten heel erg belangrijk, vooral nu in deze coronatijd. Daarom werk heel graag bij de Bagel & Beans, omdat ik zoveel met andere mensen in contact kom. Daarnaast hou ik ook erg van de natuur en buiten zijn. Of een avondje met vrienden; we spelen graag bordspelletjes samen.”

Zie je toekomst in Amerika of blijf je in Nederland?

,,Ik denk niet dat ik daar ga wonen, maar ik ben zeker nog niet klaar met reizen. Ik zie allemaal wel hoe alles gaat lopen. Ik denkt dat Halsteren misschien niet de plek is waar ik eindig; eerder een grotere stad. Halsteren is wel een goed dorp om in op te groeien. Er heerst hier echt een dorpsgevoel en er is veel te doen voor kinderen. Ik ben blij dat ik hier ben opgegroeid.”

Nomi Bouwens Woont met: broertje Revy en zusje Suza deels bij vader Pierre en deels bij moeder Mariska.

Huisdieren: kat Guus

School: geen

Hobby's: lezen, koken, bordspelletjes en buiten zijn.

Baan: horecamedewerker bij restaurant Bagels & Beans

Verliefd: ja