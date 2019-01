Nog veel vragen over huisvesting arbeidsmigranten in Dinteloord

DINTELOORD - Verkeersveiligheid, integratie, handhaving. Er speelt veel mee bij het plan om een wijkje voor 250 arbeidsmigranten te vestigen in Dinteloord. De gemeente Steenbergen en initiatiefnemer Flex Employment organiseerden daarom woensdag inloopbijeenkomsten. Verspreid over drie gesprekken konden Dinteloorders die meer wilden weten over het plan zich laten informeren.

Peter Kop bijvoorbeeld, maakt zich zorgen. ,,Is de locatie wel goed? Waar zou je nog meer arbeidsmigranten kunnen huisvesten? En wat voor consequenties heeft dit voor Dinteloord?” Maar tegen het plan is hij in principe niet. ,,Ik denk dat het beter is om ze te huisvesten op een centrale locatie, waar beheer is, dan wanneer arbeidsmigranten her en der verspreid over de kernen wonen. Dat zorgt vaak voor meer overlast.”

Kees Kerstens van de gemeente en Sjoerd Bot van Flex Employment probeerden hem en anderen die woensdag naar Thuis! waren gekomen meer duidelijkheid te verschaffen.

Woningbouw

Daarbij was ook Leon Aanraad aanwezig, van de Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord. ,,We hebben een probleem met de locatie”, legde hij uit. ,,Als je daar arbeidsmigranten huisvest, dan zet je Dinteloord op slot. Dan kan het niet meer groeien.” Volgens hem is de locatie ooit door de gemeente aangekocht voor recreatieve doeleinden. Om de ijsbaan ernaartoe te verhuizen, bijvoorbeeld of de sporthal. ,,Op die manier ontstaan er locaties in de kern waar woningen kunnen komen. Van de provincie mag je namelijk niet buiten de dorpskern verhuizen.”

Volgens Hakim Tampoebolon, voorzitter van de Dorpsraad Dinteloord, is dat plan al lang niet meer aan de orde: ,,De ijsbaan is al lang niet meer in beeld voor woningbouw. De omwonenden zijn daar fel tegen. En zelfs als de woningen er komen, dan blijven er genoeg locaties in Dinteloord waar gebouwd kan worden.” De Dorpsraad heeft zich uitgesproken voor de plannen van het woonwijkje, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan..

Eind 2019

Als het aan Aanraad ligt, wordt het plan wel uitgevoerd, maar dan een paar kilometer verderop: op het AFC zelf, waar de meeste arbeidsmigranten zullen werken.