Nog veel onduidelijk over 11-11 in 't Krabbegat, maar het gaat sowieso door

Zo is met name nog niet helder hoe het met de geit op het Bleekveldje moet. De vergunningsaanvraag ligt in ieder geval al vanaf begin oktober bij de gemeente, laat Stichting Vastenavend weten. ,,Maar we hebben nog geen inhoudelijke terugkoppeling gehad. We hebben er nog geen zekerheid over. Aangezien marathons, vergunde vuurwerkspektakels in Den Haag en andere drukbezochte evenementen doorgaan, hopen we natuurlijk dat we als vanouds 11-11 mogen vieren”, zegt voorzitter Bas van Oevelen van de stichting.