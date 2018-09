Nog nooit zoveel renners in Calfven

Deze Roosenda­lers fotogra­feer­den tien jaar lang spookdorp Doel bij Antwerpen

2 september ROOSENDAAL/DOEL - De vrolijkheid is ver te zoeken. Schoonheid evenzeer. Hoewel, de duizenden foto's die Roosendalers Ineke Stofmeel en John Selders maakten van Doel, geven een indrukwekkend beeld van een dorp in verval. In al zijn rauwheid is het polderdorp, ingeklemd tussen kerncentrale en Antwerpse haven, schitterend mooi.