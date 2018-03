Nog meer strand aan Binnenschelde Bergen op Zoom!

VIDEO'S Drie West-Brabantse kandidaten komende vrijdagen in de Battles bij The Voice Kids

11:57 ROOSENDAAL / OOSTEIND / OSSENDRECHT - In de Battle rondes zijn de komende vrijdagen drie West-Brabanders bij The Voice Kids op televisie te zien. Thimo en Blieta komen vanavondop RTL4 vanaf half negen. Reduan zit volgende week vrijdag met zijn team Ali in de Battles.