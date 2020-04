Nog meer schuld! Waarom gingen er geen alarmbellen af?

Hij is sinds kort de tijdelijke wethouder van financiën, dat kon deze harde werker er nog wel even bij hebben. Die krijgt dan ineens cijfers op zijn bureau. Over 2019. En over de eerste drie maanden van dit jaar. Ging het al slecht, nu gaat het zo beroerd dat Van der Velden in actie komt. ,,Als we nu niks doen krijgen we een hele rare toekomst”, sombert hij.