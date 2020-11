Nog geen paniek bij deze Bergenaren, maar bezuinigingen zijn wel ‘heel jammer’

Zijn deze slimme brillen de oplossing voor personeels­te­kort in de zorg in coronatijd?

16 november BERGEN OP ZOOM - Het personeelstekort in de ouderenzorg loopt gestaag op. Zeker nu, in de tweede fase van de coronacrisis. Doordat de testcapaciteit is vergroot en meer medewerkers positief worden getest, zitten meer en meer medewerkers uit voorzorg wat langer thuis. Zonde, vinden ze bij zorginstelling tanteLouise. Maar daar hebben ze iets op gevonden: de slimme bril.