Nog geen besluit over toekomst duurzame energie in Steenbergen

STEENBERGEN - Steenbergen energieneutraal in 2040 of 2050? En komt er meer lucht voor agrariërs die zonnepanelen op hun grond willen? De raadsvergadering van donderdag gaf nog geen antwoord op die vragen. Met negen stemmen voor en negen stemmen tegen, staakten de stemmen. En dus valt de definitieve beslissing over het nieuwe beleid voor duurzame energie pas op 9 juli.

Er is lang gepraat over de visie Energie & Ruimte. Meer dan twee uur passeerden verschillende initiatieven voor zonneparken de revue, maar ging het ook over zonnepanelen op daken en windturbines. De Volkspartij en VVD vinden het ambitieniveau van wethouder Wilma Baartmans te hoog. Zij wil in 2040 al energieneutraal zijn, terwijl landelijk gemikt wordt op 2050. ,,Een onrealistische doelstelling”, zei Danker Kouwen van de Volkspartij daarover.

1.500 bomen kappen?

Quote In 2040 al energieneu­traal zijn is een onrealisti­sche doelstel­ling. Danker Kouwen Ander discussiepunt is het plan voor een zonnepark in het gebied Boonhil. Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA zijn daarop tegen. ,,We beschouwen dit als een natuurgebied”, zei Jan Veraart van Gewoon Lokaal!. ,,Er staan heel veel bomen en dat gebied kun je beter bestemmen voor wandelen of de hond uitlaten. Het is raar om aan die locatie te denken waar je 1.500 bomen zou moeten kappen om zonnepanelen te plaatsen.”

Volgens Baartmans is dat juist niet gek. ,,Er is natuur, maar het is niet bijzonder. We willen er juist iets bijzonders van maken door er zonnepanelen te plaatsen en de biodiversiteit te verhogen.”

Winst voor ondernemers en inwoners

Gewoon Lokaal! ziet het ook wel zitten om boeren op een bescheiden manier te laten profiteren van opbrengsten op het eigen terrein. ,,Kleine zonneveldjes van 1 of 2 hectare”, zei Veraart. Daar was Baartmans ook geen voorstander van. Energieleverancier Enexis is daar namelijk niet zo enthousiast over. Het aansluiten van de veldjes op het energienetwerk is lastig. ,,En de angst is dat het zonnepanelen op daken juist tegenwerkt”, zegt Baartmans.