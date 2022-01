Nog geen besluit over de Woensdrechtse optochten: ‘We willen de persconferentie afwachten’

Overleg

Het overleg stond gepland in de eerste week van januari. ,,Maar we willen eerst de persconferentie van het kabinet afwachten en ook het standpunt van de Brabantse Carnavalsfederatie en de mening van de Veiligheidsregio horen.”

In december besloot de Stichting Openbare Feestelijkheden (SOF) al om de carnavalsoptocht in Wjeeldrecht (Hoogerheide plus Woensdrecht) af te blazen. Dat schoot niet alleen bij de Wjeeldrechtse Snoeken, maar ook bij de carnavalsclubs in Huijbergen, Ossendrecht en Putte in het verkeerde keelgat.