Nog even geduld voor escape room aan de Grote Markt Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Of de escape room in het pand van de Kleine Vlaming aan de Grote Markt in Bergen op Zoom deze maand nog open gaat is nog maar de vraag. Exploitant Maikel Goudzwaard van Uitje in Jouw Stad wacht nog op een vergunning. "Als het aan mij ligt starten we zo snel mogelijk."

Hij geeft het ronduit toe. Eerst had Maikel een vergunning moeten regelen en pas dan naar buiten moeten treden met de plannen voor een escape room in het pand van broodjeszaak de Kleine Vlaming. Het liep anders. Zijn plannen lekte op Facebook. En toen had hij wat uit te leggen aan het cultuurbedrijf en de gemeente Bergen op Zoom.

Ambitieuze plannen

Die waren verrast door de ambitieuze plannen van de Poortvlietenaar. En vonden het opmerkelijk dat ze vooraf niet op de hoogte waren gesteld. "Door alle media-aandacht kreeg ik daar nauwelijks de tijd voor", zegt Goudzwaard. "Bovendien had ik totaal niet stilgestaan bij het aanvragen van een vergunning. Op het pand zit horecabestemming. Daar moet 'leisure' aan toegevoegd worden."

En daar wacht hij nu op. Toch gaan achter de schermen het werk gewoon door. En nadert zijn escape room voltooiing. "Het is een beetje dubbel", zegt Maikel. "Als ik geen vergunning krijg, is het allemaal voor niets. Toch ga ik daar niet van uit. We gaan gewoon testdraaien." Aan zijn eigen team zondagmiddag de uitdaging om binnen 55 minuten uit de kelder te komen.

Want daar speelt het af. In de gewelvenkelder naast de schouwburg. Het verhaal gaat over Bergenaren die auditie doen voor een groot spektakelstuk in het teken van 20 jaar theater De Maagd. Een van de meest opvallende spelers verdwijnt van de aardbodem. Totdat er jaren later geluid uit de kelder van de Maagd komt.

Proefdraaien

Goudzwaard ontwikkelt de escape room van begin tot eind. Hij schrijft het verhaal en bouwt de kelder zelf om. "Komende weken gaan we meerdere keren proefdraaien. Dan weet ik hoe makkelijk of moeilijk het voor deelnemers is. Vaak zijn mijn escape rooms niet de makkelijkste. In Scherpenisse komt maar een op de twee spelers binnen de tijd naar buiten."

Dat Maikel binnenkort in de Kortemeetstraat concurrentie krijgt, weet hij. "Hoe meer escape rooms in Bergen op Zoom, hoe beter. Het versterkt elkaar. Je kunt het spelletje maar een keer spelen. Dan weet je de uitkomst. Dan is het toch fantastisch dat je straks op drie locaties terecht kunt. Zeker met grote groepen is dat een uitkomst."