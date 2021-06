Nog één windmolen bij Ossendrecht geschrapt uit Ze-Bra-project: niet rendabel

Het Ze-Bra-windpark zou, zo was het plan medio april nog, 19 molens van 200 tiphoogte omvatten: 15 op Zeeuwse bodem bij Bath en vijf Brabantse in de Ossendrechtse polders. De twee locaties oostelijk van de A4 vond de Woensdrechtse gemeenteraad echter onaanvaardbaar.

De initiatiefnemers Eneco, Zeeuwind en Lindewind schrapten daarop WT18 en WT19 . Ook positie 16 is echter opnieuw bekeken. Uit de milieueffectrapportage bleek dat deze molen vanwege geluidshinder en slagschaduw voor nabijgelegen woningen in Ossendrecht tegen beperkingen aanloopt.

Te hoge kosten

Onderzocht wordt nog of de sterfte onder vogels uit natuurgebieden De Brabantse Wal en Het Markiezaat voldoende in kaart is gebracht. Verder komt er natuurcompensatie, plus een fonds met 90.000 euro per jaar, waarvan naar rato zo’n 11 mille voor het Brabantse deel, voor omwonenden en projecten in de omgeving.