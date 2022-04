Nog één keer treedt dit showorkest op tijdens het Brabantse Wal Festival: ‘Écht eenmalig’

De organisatoren van het BWF benaderde Ludo Pijnen met de vraag of het mogelijk was om BMR nog een keer op te laten treden. Ludo Pijnen was destijds de geluidsman en regelaar van BMR en benaderde veertig muzikanten die in het verleden deel uitmaakte van BMR.

Vijftig jaar geleden richtte een vriendenclub in Hoogerheide een dweilorkest met de naam “Blaos Mar Raok” (BMR) op. De dweilband wilde meer dan alleen maar carnavalsmuziek spelen en groeide in de jaren 80/90 uit tot het populaire BMR Showorkest, naar voorbeeld van het James Last orkest.

Gratis showavond

De muziek van het orkest sloeg aan. ,,Er waren optredens in Nederland en België en elk najaar traden we op bij een door ons georganiseerde showavond die altijd gratis toegankelijk was.” Eerst in zaal De Arend in Hoogerheide met speciale gasten waaronder Franky Valjo, Andre Moss en Frank Ashton. Nadien in het toenmalige Trefpunt met artiesten zoals Frank & Mirella, Maywood, Mary Lee, Bonnie St. Claire, en Peter Koolen.

Volledig scherm Showorkest BMR uit Hoogerheide in zijn glorietijd, meer dan 30 jaar geleden, had de Duitse artiest James Last als voorbeeld. © archieffoto Edmund Messerschmidt

Presentator van de showavond was altijd Louis Minnebach. ,,We traden ook regelmatig op bij bedrijfs- en muziekfeesten en begeleidden onder andere Albert West, Maywood en Dennie Christian.” Peter Koolen werd de vaste gastvocalist.

Gesloten zalen

In 1993 kwam door omstandigheden een einde aan het showorkest. Eind 2019 kwam vanuit de organisatie van het BWF de vraag om nog een keer op te treden tijdens hun festival. ,,Corona gooide roet in het eten”, vertelt Ludo Pijnen. ,,We begonnen met repeteren maar omdat door corona de zalen moesten sluiten hadden we bijna geen plek om te repeteren. Gelukkig zijn we een paar maanden geleden eindelijk begonnen om elke maandagavond te repeteren in café Boulevard in Hoogerheide.”

Niet alle muzikanten van weleer zullen actief zijn. Een aantal van hen heeft definitief hun instrument aan de kant gelegd. Dus Ludo Pijnen ging op zoek naar muzikanten die in het verleden geen deel uit maakte van BMR maar wel een muzikale relatie hadden met BMR vandaar de naam ‘Tribute to BMR Showorkest’.

Het orkest bestaat nu uit veertien zeer gemotiveerde muzikanten en ook zanger Peter Koolen is weer van de partij, net als presentator Louis Minnebach. ,,Maar het blijft een eenmalig optreden”, aldus Pijnen.