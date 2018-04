Nog altijd geen dader(s) in beeld voor vandalisme Steenbergen-Zuid

STEENBERGEN - Er is nog altijd geen zicht op de vandaal of vandalen die verantwoordelijk zijn voor de vele vernielingen en brandstichtingen in de wijk Steenbergen-Zuid. Ondanks de vele maatregelen die onder andere de gemeente, politie en buurtpreventie hebben genomen.

Burgemeester Ruud van den Belt heeft daarom deze week weer een oproep gedaan. Aan de inwoners om waakzaam te zijn. En aan de daders om zich te melden. ,,Wat je ook dwars zit, laat het me weten, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.''

Afgelopen paasweekend was het weer raak in de wijk. Zo is het huis van een actief lid van buurtpreventieteam Striene-Zuid beklad en is een tuinhuisje in vlammen opgegaan. Vorige week zijn pas geplante boompjes vernield.

Steenbergen-Zuid wordt al zeker een jaar geteisterd door vandalisme. De survivalclub, auto's en tuinhuisjes zijn onder andere het doelwit geweest van vandalisme en brandstichtingen. Het buurtpreventieteam luidde begin maart de noodklok na het zoveelste incident. Het team wil dat er camera's geplaatst worden.

Maatregelen

In de afgelopen maanden zijn er diverse zichtbare en onzichtbare maatregelen geweest, vertelt politiewoordvoerster Esther Boot. ,,We hebben al heel veel gedaan in deze zaak, maar helaas heeft dat nog niet geleid tot aanhoudingen.''