Nog 20 jaar en dan kun je zonder blauwalg zwemmen in de Binnenschelde

Live | Nieuw warmtere­cord: 40,4 graden in Gil­ze-Rij­en

15:21 Gisteren werd na 75 jaar het ultieme hitterecord verbroken en wel bij het meetstation in Gilze-Rijen. Vandaag is dat record wéér gesneuveld. Het is maar liefst 40,4 graden in Gilze-Rijen. Dat bleek om 15.00 uur. De 40 graden leek deze middag eerder al gehaald te zijn, op de Veluwe werd 42,7 graden gemeten maar die meting moet als ongeldig worden gezien. De temperatuur steeg daar in korte tijd zo snel dat het haast onmogelijk is. Het record ligt dus in Gilze-Rijen.