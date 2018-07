Noah, een ultralichte auto van vlas en suiker

Noah wordt aangedreven door twee elektromotoren van 15 kilowatt. De topsnelheid zal ongeveer 100 kilometer per uur zijn. Opgeladen kan de wagen, mede door het lage gewicht, zo'n 240 kilometer afleggen. Anders dan bij veel auto's eindigt het TU-voertuig na verloop van tijd niet op de schroothoop. De wagen is volledig recyclebaar, gebruikte materialen krijgen een herbestemming.



Op de markt

De studenten maken met Noah een tournee door Europa om de auto te presenteren en andere mensen te inspireren. De studenten hebben geen plannen om de auto op de markt te brengen, het gaat ze om 'bewustwording', vertelt teamlid Cas Verstappen, student Automotive Technology aan de TU/e. ,,We willen laten zien dat een circulaire economie nu al mogelijk is in complexe producten zoals een auto.” Hij verwacht niet dat er meteen soortgelijke auto’s op de markt gaan komen, maar het gebruik van bioplastic panelen in de structurele delen en het interieur, ziet hij als een reële optie. Niet alleen vanwege de duurzaamheid, maar ook omdat het sterk en licht is.