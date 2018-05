No Surrender-lid van 'wapenloods' in Welberg op vrije voeten

THOLEN/BREDA - No Surrender-lid Fabian K. (48) uit Tholen, verdacht van het bezit van militaire munitie en springstof, is op vrije voeten. Volgens de raadkamer van de rechtbank in Breda was er 'onvoldoende grond' om de voorlopige hechtenis van de man te verlengen.

Volledig scherm Munitie voor raketwerpers en semtex uit de loods in Welberg. © Politie

De beslissing is een tegenvaller voor politie en Openbaar Ministerie. OM-woordvoerder Eric Passchier verzekert dat de Tholenaar verdacht blijft: ,,Het onderzoek loopt.''

Zwager

De politie vond de munitie begin deze maand in een schuur van een zwager van de verdachte in Welberg. K. is gescheiden en mocht er tijdelijk huisraad opslaan, aldus de geschrokken bewoner. Tussen die spullen lagen granaten voor raketwerpers, semtex en kogels. De zwager werd ook aangehouden maar mocht na twee dagen naar huis omdat hij niks van de gevaarlijke opslag wist.

Twijfels

K. heeft in verhoor bij de politie de verantwoording op zich genomen voor het munitiedepot. ,,Hij geeft aan dat hij de spullen daar bij de verhuizing heeft gelegd. Waarom en met welk doel hij ze had, vertelt hij niet'', zegt advocaat Alfons Bals.

De politie zegt bij toeval op de wapens te zijn gestuit. Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar drugs. Advocaat Bals heeft daar twijfels over: ,, Dat verhaal over drugs is heel vaag. Het lijkt erop dat hier iets anders speelt. Ik wil van justitie precies weten waarom ze in de schuur zijn gaan kijken.''

Liquidaties

Volgens de raadsman heeft zijn cliënt geen vooraanstaande functie bij No Surrender: ,,Hij is gewoon lid.'' In het verleden zijn vaker zware militaire wapens zoals Kalasjnikovs, springstoffen en raketwerpers aangetroffen bij leden van omstreden motorclubs. Zulk wapentuig wordt regelmatig gebruikt bij liquidaties en ander crimineel geweld.

Otto