NK voor vrije renners, amateurs en wielrenners zonder licentie in Lepelstraat

Medeorganisator Peter Rens verwacht aardig wat spektakel. ,,Het is een afwisselend rondje. In de polder krijgt de wind vrij spel. En ook het klimmetje bij de Kijkuit kan bepalend zijn.’’



Renners starten aan het Vossenpad. Ze rijden over het Vagevuur over de Kladseweg het dorp uit. Daar maakt het parcours een scherpe bocht naar links, de Slotweg in. Over de Glymesweg en Heenweg gaat het heuvelop over de Kijkuit, Hemelweg, Kinderstraat, Kruisweg en Kerkstraat. Renners rijden, zoals gewoonlijk tegen de klok in.