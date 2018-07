NK als Brabantse Wal-promotie, met Mathieu als streekproduct

Terwijl Mathieu van der Poel in de kopgroep nog eens aanzet op de Scheldeweg bij Hoogerheide, doet achter de hekken dweilband 't Nuk Me Niks dat ook. Pedalen en instrumenten in harmonie.

Volledig scherm Dweilband 't Nuk Me Niks voorspelt twee ronden voor het einde al spelend en zingend dat de rest pech heeft en Mathieu van der Poel het NK zal winnen. © Peter de Brie Feestmuziek schalt over de Wal. De tekst is afgestemd op de NK-strijd. ,,Mathieu van der Poel, de schrik van de weg, die kwam naar Hoogerheide, en de rest had dikke pech. En van je hela hela hela holala..."

Volledig scherm Wielerfans konden op grote schermen bij de Onderstal het NK in Hoogerheide live volgen tot de renners weer voor hun neus passeerden. © Peter de Brie Dat smaakt bij de wielerfans, net als alle bier en fris in de gloeiende zon. Op grote schermen zien ze hoe de kopgroep bijgebeend wordt, maar op de meet blijkt dat 't Nuk Me Niks behalve muzikale ook voorspellende gaven heeft: Van der Poel sprint naar goud op de hellende strook waar hij in januari de wereldbekerveldrit GP Adrie van der Poel won.

Hoewel het de geboortegrond van zijn pa is, voelt Hoogerheide voor het in België opgegroeide wonderkind niet zozeer als thuis, wel als mooi trainingsgebied. Maar voor het publiek is Mathieu 'een van ons'.

Volledig scherm Mathieu van der Poel wordt gehuldigd voor het behalen van de NK-titel, tot tevredenheid van burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht (rechts). © Peter de Brie Ook burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht, die de top-drie lekkernijen van eigen bodem schenkt, 'claimt' Mathieu. ,,Eigenlijk is hij ook een streekproduct van de Brabantse Wal."