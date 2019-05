Nina Verharen zingt solo op ProefMei in Bergen op Zoom

Ze deelt haar voornaam met die van een intense zwarte zangeres uit de Verenigde Staten. Nina Simone overleed toen Nina Verharen pas vier jaar oud was. ,,Ik ben geboren in 1999, maar muzikaal voel ik een kind van de jaren zestig en zeventig. Mijn vader draaide vaak The Beatles. Ik vond die muziek geweldig. Als puber even niet, want dat was niet cool. Tot ik besefte dat je altijd jezelf moet blijven.”



Op haar achtste kreeg ze haar eerste gitaar van haar vader. ,,Hij speelde in bandjes, gaf me les, maar was ook streng. Te streng. Ik ben een paar jaar gestopt." Op haar twaalfde pakte ze de gitaar weer op en twee jaar later trad ze al op. ,,In het begin met covers, voornamelijk uit de jaren zestig: The Summer is Over van Dusty Springfield en Where Do You Go To My Lovely van Peter Sarstedt. Die songs zing ik nog steeds. Ik treed op voor een uiteenlopend publiek, met ook ouderen. Het is mooi te merken wat voor sentimenten die liedjes los maken."