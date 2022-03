Nina (19) sleutelt het liefst aan een Chinook: ‘Daar wil ik best voor naar Brabant komen’

Partij 14 in Bergen op Zoom een feit: Akkaya stapt uit GBWP en gaat solo verder

BERGEN OP ZOOM - De nieuwe gemeenteraad is nog niet eens geïnstalleerd of de eerste breuk is al daar. Aydin Akkaya verlaat GBWP en gaat als eenmansfractie verder. Daarmee telt de Bergse raad nu veertien partijen. ,,Alles is mij afgepakt.”

19 maart