‘Niks zo mooi als die stropdassen op hun slangenlerenschoenen mee naar buiten nemen’

Er is veel ten goede veranderd. Roland-Jan Buijs, adviseur ecologie en duurzaamheid, weet nog goed hoe het er aan toeging bij zijn eerste klus. Op het bedrijventerrein Moerdijk was hij meeuwen aan het monitoren. In 2007, de tijd dat het vogelgriepvirus iedereen in zijn greep hield. ,,Met een wattenstafje in de achterste van elke meeuw."

Wilde planten en bijen krijgen een kans

De directie van het Havenschap Moerdijk was niet op de hoogte, hoewel Buijs groen licht had van alle betrokken bedrijven op het terrein. ,,Ik werd ontboden voor tekst en uitleg." Vandaag de dag is alles anders en is Buijs nauw betrokken bij de strategische plannen van het Havenbedrijf Moerdijk. ,,Al blijft missionarisbezoek soms nodig."

Quote Soms gaan ze zelf maaien Roland-Jan Buijs, adviseur ecologie en duurzaamheid Het gaat over het bermbeheer op het haventerrein. Vroeger zagen die bermen er zowat uit als een gazon. Nu krijgen wilde planten een kans en is er een bijenlint aangelegd. Soms kan een bedrijf het niet meer aanzien. ,,Dan gaan ze zelf maaien." Dat zijn de momenten dat Buijs in actie komt en bedrijven aanspreekt op het gevoerde beleid.

Omgekeerd gebeuren er ook leuke dingen. Pas nog, een tweet van een douanier op Plaza Moerdijk. ,,Tijdens de middagpauze had hij vijf verschillende soorten vlinders geteld." Of een veilingkistje met grind, op het dak van een Moerdijks bedrijf. ,,Daar broedde een scholekster, veilig voor steenmarters en andere gevaren."

Ecologie speelt in de toekomstvisie van het Havenbedrijf Moerdijk en Logistiek Park Moerdijk nadrukkelijk een rol. ,,Op uitgeefbare terreinen die de eerste jaren niet nodig zijn, hebben we een wand voor oeverzwaluwen aangelegd en ook poelen voor amfibieën."

Onderwijsman

Quote Niks zo mooi als die stropdas­sen op hun slangenle­ren­schoe­nen mee naar buiten nemen en merken dat je verhaal landt Roland-Jan Buijs, adviseur ecologie en duurzaamheid Buijs werkte vroeger als docent in het onderwijs. Aan het Prinsentuin College in Breda (nu Curio) gaf hij les in vakken als milieutechniek en tuin- en landschapsinrichting. Gaandeweg werd het advieswerk voor overheden, marktpartijen en natuurorganisaties steeds belangrijker. Een tijdlang combineerde hij beide banen. ,,Ik deed veel onderzoek op de net opgespoten Maasvlakte en nam mijn leerlingen daar mee naartoe. Dat waren bijzondere praktijklessen.”



In 2016 hakte hij de knoop door en richtte hij zich volledig op Buijs Eco Consult, samen met zijn partner Suzanne Halters. Het adviesbureau heeft nog een medewerker in dienst en maakt gebruik van een flexpool met vijf zzp'ers. De onderwijsman in Buijs is nooit ver weg. Al zijn de leerlingen inmiddels afgelost, door beslissers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Lachend: ,,Niks zo mooi als die stropdassen op hun slangenlerenschoenen mee naar buiten nemen en merken dat je verhaal landt. Je trekt die mannen uit hun hoge torens en maakt ze tot je ambassadeurs.”

Zeearenden

Veel is de voorbije jaren bereikt, ook in de regio West-Brabant en Tholen. Buijs adviseerde bij de realisatie van het Windpark Krammer-Volkerak een cameradetectiesysteem voor zeearenden te plaatsen. ,,Terwijl de zeearend op dat moment nog niet in het gebied voorkwam." De initiatiefnemers Zeeuwind/Deltawind namen het advies over, hoewel het een extra kostenpost werd. ,,Nu wordt het park ook door de grote energiejongens als voorbeeld gezien."

Buijs is nu nauw betrokken bij de verbreding en verdieping van de A9 tussen Badhoevedorp en Holen-drecht. In Gouda praat hij mee over een woningbouwproject, waar aan de voorkant van alle plannen rekening wordt gehouden met huisvesting voor vleermuizen, huismussen en en gierzwaluwen. Ook worden de bermen bij dit zogeheten natuurinclusief bouwen ingezaaid en beplant met inheemse soorten. ,,Deze manier van bouwen heeft de toekomst."

Volledig scherm In West-Brabant is er juist de laatste tijd commotie over vertraging van bouwprojecten en renovaties, als gevolg van de aanwezigheid van beschermde vleermuizen in het gebied. © Marieke Mandemaker

Commotie over vleermuizen

In West-Brabant is er juist de laatste tijd commotie over vertraging van bouwprojecten en renovaties, als gevolg van de aanwezigheid van beschermde vleermuizen in het gebied. Vaak is dat volgens Buijs het gevolg van een gebrek aan visie bij de plannenmakers. ,,Als je tijdig begint met onderzoek voorkom je veel ellende."

Over de vleermuizen, die sinds corona in een kwaad daglicht staan zegt hij: ,,Ze zijn belangrijk in het ecosysteem. Elke vleermuis eet tot wel 600 insecten per uur. Daaronder zitten ook tijgermuggen die ziekten als knokkelkoorts en het West-Nijlvirus kunnen overdragen."

Quote Elke vleermuis eet tot wel 600 insecten per uur Roland-Jan Buijs, adviseur ecologie en duurzaamheid