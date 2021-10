Nikita (19) groeide graag op in Huijbergen: ‘Ik zou hier wel graag een treinstation neerzetten’

Jong in...HUIJBERGEN - De 19-jarige Nikita Boon woont prima in Huijbergen, al hoopt ze wel op kamers te kunnen in Tilburg. Later ziet ze zichzelf weer neerstrijken in haar geboortedorp.

Valt er wel wat te beleven in Huijbergen?

,,Dat ligt eraan hoe oud je bent. Zelf vind ik er niet zoveel meer aan. Ik trek steeds vaker het dorp uit, maar het is wel een heel fijn dorp om in op te groeien. Als je eenmaal naar de middelbare school gaat, is er niet zoveel meer te doen. Zelf heb ik in die tijd nog wat vrijwilligerswerk gedaan in de omgeving. Zo heb ik gewandeld met de bewoners van Margaretha Woonhof in Huijbergen. ”

Wat mist Huijbergen?

,,Een goede ov-verbinding. Als je vanuit Huijbergen naar Bergen op Zoom wilt, ben je meer dan een uur kwijt. De bus gaat niet vaak en ook niet rechtstreeks, dus ik kan geen kant op. Ik ben afhankelijk van mijn ouders en mijn vrienden, daar voel ik me een beetje schuldig over. Ik ben bezig met mijn rijbewijs. Ik ben een keer gezakt, maar in december heb ik weer examen.”

Wat vind je leuk aan je dorp?

,,De natuur. Wij wonen aan de rand van het bos, dus ik hoef maar een paar stappen te zetten. Vooral met het herfstweer is het heel fijn. Ik wil uiteindelijk wel op kamers in Tilburg, maar hier woon ik ook wel lekker.”

,,Ik ken iemand wiens moeder kamers in Tilburg verhuurt, dus dat komt goed uit. In andere steden, zoals Utrecht, is het erger. Daar studeert mijn vriend. Hij moet altijd heen en weer reizen vanaf Bergen op Zoom. Het draait er bij mij meer om dat als ik verhuis, ik veel moet achterlaten. Ik werk bij de Albert Heijn in Hoogerheide en daar heb ik het naar mijn zin, dus ik wil er niet weg. Ook zal ik geld moeten lenen en dan heb ik een studieschuld. Die heb ik op het moment niet.”

Voel je je een echte Huijbergenaar?

,,Nee. Mijn vader komt uit Den Haag en mijn moeder uit Hoogeveen. Je hoort ook niet dat ik hier vandaan kom, ik praat ABN. Ik heb niet eens een zachte g. Mijn ouders vieren geen carnaval, dus ik ben daar zelf laat mee begonnen. De meeste kinderen uit de regio Bergen op Zoom groeien op in ‘een gordijntje’.”

Kun je hier stiekem dingen doen?

,,Het is heel erg ons kent ons. Als de buurvrouw van vijf straten verderop ziek is, weet het hele dorp dat al snel. Daar zit niet iedereen op te wachten, natuurlijk. Je kunt hier met best veel wegkomen, als je zou willen. Al ben ik braaf, hoor. Als het gaat over drugs dealen: dat kan hier makkelijk. Wanneer loopt er nou een wijkagent rond?”

Waar chill je met je vrienden?

,,Ik heb veel vrienden in de omgeving van Tilburg. Daar ga ik met de trein heen. Vaak blijf ik bij vrienden slapen, want met het openbaar vervoer kom ik ’s avonds niet meer thuis. Met mijn vrienden in de omgeving van Huijbergen chill ik vaak thuis, of we gaan naar de bioscoop of een terras in Bergen op Zoom.”

Waarom wilde je bij molen Johanna op de foto?

,,Dat vind ik het mooiste plekje in Huijbergen. Als ik het dorp in kom rijden en de molen zie, voel ik echt dat ik weer thuis ben.”

Als je het voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Ten eerste zet ik natuurlijk een treinstation neer. Daarnaast lijkt het me leuk om hier een groot festivalterrein te hebben. Dat je Pinkpop gewoon naar Huijbergen brengt. Mensen die in Landgraaf wonen, gaan gewoon op een heuveltje buiten het festivalterrein zitten en kunnen Pinkpop van een afstandje zien. Dat wil ik hier ook wel. We hebben hier zoveel weilanden, het zou serieus kunnen.”

Je gaat graag naar concerten en festivals. Viel de pandemie zwaar?

,,Ik heb wel veel geld bespaard, haha. Een paar concerten werden verzet, dus daar ga ik nog naartoe. Ik ga het flink inhalen, in november heb ik er vijf. Ik ben wel blij dat ik weer in het echt college heb. Het eerste jaar was alles digitaal, dat was niet zo leuk.”

Wil je voor altijd in Huijbergen blijven wonen?

,,Eerst wil ik op kamers in Tilburg en mijn studie afmaken. Misschien doe ik dan nog een master. Maar als ik eenmaal aan kinderen toe ben, wil ik best graag terug naar Huijbergen. Het is een heel fijne plek om op te groeien. Kinderen kunnen op straat spelen zonder dat je bang hoeft te zijn voor het verkeer.”



Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Qua journalistiek weet ik nog niet precies wat ik wil. Ik neig naar de misdaadjournalistiek. Tijdens mijn stage bij BN DeStem ben ik een keer meegegaan naar de rechtbank, dat was echt bijzonder. Ik heb gewoon iemand aangekeken die iemand heeft neergeschoten. Ik zit pas in mijn tweede jaar van de opleiding, dus ik heb nog even de tijd.”

Nikita Boon (19) Woont met: moeder Carla, vader Peter en twee broers, Remco en Aswin

Huisdieren: twee cavia’s, Oscar en Odin

Opleiding: tweede jaar journalistiek

Hobby’s: concerten en festivals bezoeken

Bijbaantje: Albert Heijn in Hoogerheide, stage bij BN DeStem.

Verliefd: ja, op vriend Luc