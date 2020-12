Nijpend gebrek aan betaalbare starterswoningen verdeelt Woensdrechtse politiek

HOOGERHEIDE - Het nijpende gebrek aan betaalbare huizen voor jongeren en starters op de woningmarkt in de gemeente Woensdrecht heeft donderdagavond tot een ongekend fel raadsdebat geleid. Iedereen (h)erkent de lastige situatie, maar oppositie en coalitie botsten over de aanpak.

Delen per e-mail

Volgens de Woonvisie 2021-2025 moeten er 350 nieuwe woningen verrijzen in de vijf kernen. Ook komt er een woonloket om de huizenbehoefte in de gaten te houden en inwoners te informeren. D66 en PvdA, gesteund door AKT, vonden echter dat er te weinig in de visie staat om starters op weg te helpen.

Thierry de Heer (D66) pleitte ervoor om een woningcategorie van maximaal 175.000 euro op te nemen om vraag en aanbod van starterswoningen beter in beeld te krijgen. En voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij initiatiefnemers samen een bouwplan ontwikkelen, met provinciale subsidie. ,,Bijvoorbeeld op het vrijgekomen METO-veld.” Tot slot stelde D66 voor de pot met startersleningen structureel te vullen, in plaats van bijstorten zodra de bodem in zicht komt.

Tiny houses

Wendy de Koning (PvdA) hamerde op meer alternatieve, duurzame, energieneutrale kleine woonvormen als tiny houses om het gebrek aan betaalbare startershuizen op te lossen. ,,Hoe gaan jongeren in onze gemeente anders nog een huis vinden? Kan voor de tiny houses in Huijbergen in het eerste kwartaal van 2021 eindelijk de schop de grond in?” Ludo Bolders (AKT) vulde aan: ,,Anders zijn die starters bejaard voor ze erin kunnen.”

Wethouder Hans de Waal hield zijn twijfels en verweerde zich. ,,Als tiny houses dé oplossing waren, zou Nederland er vol mee staan. Maar dat is niet de realiteit. Voor dat project in Huijbergen mag van mij de schop zo de grond in, maar zonder complete aanvraag kan ik geen vergunning afgeven. De initiatiefnemer heeft blijkbaar veel tijd nodig om alles aan te leveren.”

Geen nieuwbouw voor 175 mille

Ook voor het CPO-idee van D66 voelde hij weinig. ,,Als er een aanvraag komt, prima, maar wij merken nog geen behoefte.” Verder achtte De Waal het D66-idee voor een nieuwbouwhuis van 175 mille niet reëel in de huidige tijd. De pot startersleningen wilde hij niet structureel vullen. ,,We kunnen niet in de toekomst kijken, maar als ie leeg raakt, meld ik dat op tijd.”

ABZ, CDA en VVD vonden de oppositieplannen niks concreets toevoegen en schaarden zich achter De Waal. ,,Jammer dat de coalitie ons niet begrijpt. Knap dat er altijd weer nietszeggende argumenten gevonden worden om onze ideeën af te schieten. Al ga ik op mijn kop staan om jullie te overtuigen”, zei De Heer. ,,Ik hoop dat voor onze inwoners duidelijk is welke partijen wel een extra stap willen zetten voor starters.”

Tegen het zere been

Dat was tegen het zere been van René Adriaansen (ABZ). ,,Alsof jullie alleen voor jongeren opkomen. Maar je moet wel realistisch zijn en inzetten op wat haalbaar is, niet op wat niet kan. In de woonvisie staan genoeg opties voor alle kernen.”

CDA-leider Ad Pijnen prees D66 voor haar inzet. ,,Het is echt niet zo dat de coalitie iets zoekt om tegen jullie plannen te zijn. En ja, het is heel moeilijk voor starters nu. Maar een nieuw huis van 175.000 bestaat niet meer, de tijd zit ons dwars. Prijzen rijzen helaas de pan uit, zo is nou eenmaal de marktwerking. En de optie van tiny houses staat gewoon in de visie.”

Voldoende animo

VVD'er Robbert-Jan Willeboordse verklaarde het eens te zijn met de woorden van Pijnen. ,,In de woonvisie is plek voor alternatieve woonvormen. Maar voor zoiets als CPO moet wel voldoende animo blijken te zijn, je moet geen beleid gaan maken op wat niet haalbaar is.”

Drie oppositiepartijen bleven achter hun ideeën staan, maar die werden weggestemd. Desondanks gingen PvdA en AKT toch akkoord met de oorspronkelijke woonvisie. Uiteindelijk stemde alleen D66 tegen van het startersvraagstuk.