Nieuwjaarsreceptie Bergen op Zoom: ‘In 2020 wens ik...’

Burgemeester Frank Petter weigert toe te geven aan pessimisme. ‘Je wordt er niet gelukkig van’ zegt hij maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in de Gertrudiskerk. Wél inspirerend vindt hij het motto van de Stichting Vastenavend: verder kijken dan je neus lang is, oftewel ‘dweil d’oew neus mar achternaar’. Dat gebeurt de komende tijd onder meer op basis van de ervaringen van de vijf wijkverbinders die als spin in het web in gesprek gaan met de mensen in de wijken.

,,Wat voor gemeente willen we zijn?” Die vraag loopt als een rode draad door zijn nieuwjaarstoespraak. Bergen op Zoom sluit een jaar af waarin 75 jaar bevrijding op indrukwekkende wijze is herdacht. Maar naast gedenken is Bergen op Zoom ook sterk in verbeelding, vindt Petter. En de verbeelding is vooral aan de macht tijdens Vastenavend. ,,Het dagelijks leven gaat op zijn kop en binnenstebuiten.’’ Die kwaliteiten hebben we ook in 2020 nodig, zegt Petter. ,,Daardoor maken we van struikelblokken bouwstenen voor een nieuwe toekomst voor ons en onze kinderen.’’ Tot slot van zijn toespraak reikt Petter de Erepenning van de stad uit aan verbinder bij uitstek Frans de Vos, voor zijn jarenlange inzet, onder meer voor de Maria Ommegang en voor het herdenkings- en bevrijdingsprogramma in Bergen op Zoom, als voorzitter van Stichting Bevrijding Brabantse Wal.