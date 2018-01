Nieuwjaarsduik Huijbergen: 'Deze traditie moet blijven en daarom doe ik mee'

Dromen De bieb helemaal voor jezelf; een magisch moment voor Jacqueline

15:00 Op haar gemakje loopt Jacqueline Coppens langs alle boekenkasten. Af en toe pakt ze een boek en leest ze aandachtig de achterflap. De Roosendaalse is in haar hum. Want ze heeft de Roosendaalse bibliotheek voor zich alleen. 'De bieb is mijn tweede huis, hier ben ik zen.'