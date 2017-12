'Nieuwjaarke Zoete' maakt comeback in Huijbergen

VideoHUIJBERGEN - De traditie van kinderen die op oudjaarsdag van deur tot deur 'Nieuwjaarke Zoete' zingen is in verval geraakt. ,,Zo zonde", vindt Janneke van Gils uit Huijbergen. ,,Dus blazen we het nieuw leven in." Donderdag oefende ze met 46 kinderen van het Kindervakantiespel om de gezongen nieuwjaarswens in ere te herstellen.

,,Zelf ging ik vroeger altijd zingen, ook als het koud was of ijzelde", vertelt Van Gils, die zoals vele West-Brabantse kinderen een leuk zakcentje of snoep kreeg van toegezongen inwoners of winkeliers. ,,Helaas is er weinig van die traditie over."

Vorig jaar leerde Van Gils haar zoontjes Koen en Stein het liedje en ging op pad. ,,De reacties van mensen aan de deur waren positief en via Facebook ook. Zo van: 'Was bij ons langsgekomen, dan hadden we ook iets gegeven'."

Van Gils, vrijwilligster bij het Kindervakantiewerk Huijbergen waar haar vader Arnold Zoutman voorzitter is, besloot de dorpsjeugd het liedje te leren op de Kerst-In. ,,Ik heb kwarkbakjes bewaard. Daar knutselen we spaarpotjes van en intussen oefenen we." Zo klonk in De Kloek de folklore zoals vroeger.

Centje waard

De basistekst luidt: ,,Nieuwjaarke zoete, ‘t varken heeft vier voeten; vier voeten en een staart, 't is nog wel een centje waard." Sommigen kennen een extra couplet. ,,Er is nog wel een goeie vrouw, die nog wel wat geven zou; lang mag ze leven, veel mag ze geven; honderd jaar na deze dag, hoop ik dat ze leven mag." Of: ,,Ja, ja, 't is waar, ik wens u zalig nieuwjaar, en oudjaar, tot volgend jaar."

De traditie gaat eeuwen terug. Ooit gingen arme volwassenen van deur tot deur voor geld of eten om de winter door te komen. In de negentiende eeuw namen kinderen het over en gingen huizen langs om al zingend nieuwjaar te wensen.

Rotjes

Volledig scherm De Huijbergse jeugd leerde tijdens het Kindervakantiewerk het liedje Nieuwjaarke Zoete en knutselde spaarpotjes om mee langs te deur te gaan. Hun ouders hoorden het vol trots aan. © peter van trijen/pix4profs John Kil, al 37 jaar bij het Kindervakantiewerk, zong als kind ook wat af. ,,Je wist wie het meeste gaf: de pastoor en de broeders. Vaak kochten we er rotjes van. In België leeft het sterker, daar staan zelfs borden met: 'Pas op! Zingende kinderen'."