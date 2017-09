Nieuwigheden in het Huis van Morgen in Steenbergen

VIDEOSTEENBERGEN - Een moderne scootmobiel, je voordeur openen met je smartphone en een geheugensteuntje om genoeg water te drinken. Het zijn nieuwe hulpmiddelen in de zorg waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In het tijdelijke Huis van Morgen liggen veel innovatieve uitvindingen.

Met deze pop-up store in Steenbergen mogen belangstellenden en mensen uit de zorg kennis maken met nieuwe snufjes. Volgens projectleidster Margo Emmen kunnen die de lasten van wijkverpleging en mantelzorgers verlichten.

Opening

Volledig scherm Wethouder opent het Huis van Morgen in Steenbergen. © Sami Kappé De officiële opening op 13 september door wethouder Cor van Geel gaat op een nieuwer wetse manier. Van Geel opent het prototype van een deurslot met een heuse smartphone. Volgens Emmen betreft het een digitale sleutel.



,,Van buiten lijkt het op een doorsnee deurslot. Een wijkverpleegkundige kan de deur door met een knopje op een speciale app. ,,Zo houdt de bewoner de regie in eigen handen. Die bepaalt namelijk wie er een digitale sleutel krijgt en wanneer diegene naar binnen mag. ,,Je kan er namelijk voor kiezen de buurvrouw alleen na 10 uur 's ochtends toegang te geven.''

Brandweer

In het pand staat ook een hoekje van de brandweer. Daar praat Marion van der Linden met bezoekers over rookmelders. ,,Want je wordt van een brand niet wakker. Met een rookmelder heb je drie minuten extra tijd.''

Ook vertelt ze over de slimme rookmelder. Hiermee krijgen buren een melding als er brand is bij iemand die slecht ter been is. ,,De overlevingskansen nemen op deze manier toe.'' Daarom vindt ze het belangrijk om voorlichting te geven. ,,Je moet met mensen praten om ze bewuster te maken.''

TéTé Trike

Uiteindelijk besluit de wethouder om door de Blauwstraat een stukje op de TéTé Trike te rijden. Het forse voertuig met drie wielen is een modern alternatief voor de scootmobiel.

Verkoper Ad van Poelje geeft aan dat de trike er niet alleen voor ouderen is. ,,Maar voor degenen die aangewezen zijn op een scooter, biedt de trike meerdere voordelen. Doordat de zitplaats hoger ligt, hebben bestuurders beter overzicht op de weg. Voorbijgangers hoeven nu ook niet meer neer te kijken op de bestuurder, wat soms als vervelend wordt ervaren.''

De vrijwilligers vertellen graag meer over het grote aanbod aan nieuwe ideeën in de zorg. En daar blijft het bij, want er wordt niets verkocht in het Huis van Morgen.

Projectleidster Emmen vult aan: ,,Wij zeggen niet welk hulpmiddel het beste is. Maar we zoeken samen naar het beste voor jou.''