Nieuwe woningen in de Steenbergse winkelstraat: veertien luxe appartementen in aantocht

STEENBERGEN - In de Grote Kerkstraat en aan de Oostdam in Steenbergen komen twee gebouwen met twaalf tot veertien luxe koopappartementen. ,,We hebben al veel aanvragen gekregen”, zegt Marc van den Bergh van Van den Bergh Vastgoed & Ontwikkeling, die de woningen gaat bouwen.

Zijn bedrijf kocht drie van de vijf panden van juwelier en klokkenzaak Broekhuis. De twee overige panden blijven in eigendom van Broekhuis, die zaak blijft tijdens de nieuwbouw gewoon open, meldt eigenaar Dick Broekhuis.

De Klokkenmakerij

Het gebouw aan de Grote Kerkstraat gaat de ‘Klokkenmakerij’ heten. Het plan omvat een gebouw van zeven of acht appartementen van ongeveer 80 vierkante meter. De bovenste bouwlaag van dit blok kan opgedeeld worden in twee appartementen van 78 vierkante meter of één groot penthouse.

Volledig scherm Artist's impression van de voorzijde van het appartementencomplex dat aan de Oostdam in Steenbergen gebouwd gaat worden. © Kort Geytenbeek Architecten

Het bouwblok aan Oostdam krijgt geen naam en het plan omvat vier appartementen met een gebruiksoppervlakte van 70 vierkante meter. Ook hier kan de bovenste bouwlaag eventueel opgedeeld worden in twee appartementen van 70 vierkante meter of één penthouse van 143 vierkante meter. In de kelder komen bergingen. Tussen de bouwblokken in komt een eigen parkeervoorziening voor beide gebouwen. De woningen worden levensloopbestendig en nagenoeg energieneutraal, laat de ontwikkelaar weten.

Quote Hopelijk kunnen we eind 2022 de bestaande opstallen slopen Marc van den Bergh, Van den Berg Vastgoed & Ontwikkeling

Dit jaar is de projectontwikkelaar bezig met het krijgen van de vergunningen. ,,Hopelijk kunnen we eind 2022 de bestaande opstallen slopen”, zegt Van den Bergh. Dat zal vier weken duren. Begin 2023 vindt er archeologisch onderzoek plaats. Na goedkeuring van de archeoloog en bij voldoende verkoop zal de bouw eind eerste kwartaal 2023 beginnen. De verwachte bouwtijd is een jaar. Dus rond april 2024 zou het geheel in gebruik genomen kunnen worden.

De bouw van veertien appartementen aan de Grote Kerkstraat is opnieuw een voorbeeld van hoe de gemeente Steenbergen winkelstraten in woonstraten wil veranderen. Ook in de Kaaistraat worden woningen gerealiseerd op de plekken waar eerst Foto Verschuren en de voormalige schoenenwinkels Scapino en Van den Hoven stonden.

Volledig scherm Artist's impression van de achtergevel van het appartementencomplex dat aan de Oostdam in Steenbergen gebouwd gaat worden. © Kort Geytenbeek Architecten

Volledig scherm Artist's impression van de achterzijde van het appartementencomplex dat aan de Grote Kerkstraat in Steenbergen gebouwd gaat worden. © Kort Geytenbeek Architecten