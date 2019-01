Nieuwe wijkcommissie Noordgeest in Bergen op Zoom goed van start

Eind vorig jaar leek het even over en uit voor de wijkcommissie. Bij de vijf bestuursleden was er te weinig puf om verder te gaan. Vooral het gebrek aan medewerking vanuit de gemeente viel het bestuur zwaar. Nadat dat bekend was gemaakt, hebben drie mannen zich aangemeld om de wijkcommissie voort te zetten: Jansen, Pieter Kwaadgras en Jac Mouwen. Het is een interim bestuur. ,,We zijn alledrie boven de 65 jaar”, legt Jansen uit. ,,We hebben wel frisse gedachten en ideeën, maar we vinden eigenlijk dat een commissie voor een wijk dynamisch moet zijn. En wat jonger. Maar we begrijpen dat het moeilijk te combineren is tegenwoordig. Iedereen heeft een drukke baan, een gezin.” Het bestuur is daarom wel op zoek naar nieuwe leden, maar tot die tijd gaan ze gewoon zelf hard aan de slag. ,,We gaan er niet ineens mee stoppen, we willen het wel netjes achterlaten.”

Leefbaarheid

En dat betekent dat het nieuwe bestuur de komende tijd vooral gaat letten op de leefbaarheid in de wijk. ,,We hebben van de week een gesprek gehad met ambtenaren van de gemeente die daarover gaan”, vertelt Jansen. Vanuit de gemeente is er, net als vanuit de inwoners van de wijk, heel positief gereageerd op de doorstart van de wijkcommissie, zegt hij. En met de leefbaarheid in Noordgeest gaat het in principe best goed, zegt de voorzitter. ,,Een tijdje geleden is er een enquête uitgevoerd. Ik ben nog bezig met het verwerken van die resultaten, maar het ziet er voorlopig uit dat het wel goed is gesteld met de leefbaarheid.”

Jansen is erg benieuwd wat er leeft onder de inwoners van de wijk, zodat het bestuur daarmee aan de slag kan gaan. Een project dat de bestuursleden in ieder geval willen oppakken is eenzaamheid in de wijk. ,,In eerste instantie zagen we iets zoals in Rotterdam doen wel zitten.” Een paar jaar geleden is de gemeente daar actief aan de slag gegaan om eenzaamheid bij mensen ouder dan 75 jaar te verminderen. Directe aanleiding was een vrouw die al jaren dood in haar appartement lag. ,,Maar dat project lijkt financieel wat duurder dan verwacht. We moeten nog even kijken hoe we dat aan kunnen vliegen.”