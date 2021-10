Nieuwe wijkagent Halsteren: ‘Ik bel altijd terug, binnen 24 uur als het kan’

Jong in... Lepel­straat saai? Niet volgens Annabel: ‘Dit kleine dorpje heeft het goed voor elkaar’

10 oktober De 15-jarige Annabel van Meel is geboren en getogen in Lepelstraat, maar verhuist binnenkort naar Steenbergen. ,,Dat is best jammer, want Lepelstraat is hartstikke gezellig.”