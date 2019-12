Nieuwe welkomstborden Kalmthoutse Heide onthuld

Visitekaartje

Vier grote drieluiken en dertien kleinere tweeluiken zullen doorheen het hele grensgebied worden geplaatst. ,,In Nederland is dat bij De Volksabdij in Ossendrecht", legt Jan Weverbergh, coördinator Grenspark Kalmthoutse Heide uit. ,,Naast Kasteel Ravenhof plaatsen we ook borden bij Hemelrijk in Essen en De Vroente in Kalmthout. Bij de dertien startpunten van de wandelroutes komen kleinere borden met een kaart en informatie over het betreffende deelgebied."