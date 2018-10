Nieuwe waterput voor Bergse monumentale fontein

foto'sBERGEN OP ZOOM - Een grote kraan hijst een vierkante betonnen bak de lucht in. Soepel laat de kraan het gevaarte in de grond zakken in het plantsoen aan de Burg. Stulemeijerlaan. Het blijkt de nieuwe waterput voor de monumentale fontein die al maanden in restauratie is.

Hans van Tilburg van de gemeente Bergen op Zoom en opdrachtgever voor de restauratieklus staat geboeid te kijken. ,,Dit zijn voor mij de krenten in de pap", geeft hij toe. ,,Het idee dat de klus straks geklaard is, de fontein weer water spuit en we daar langs kunnen rijden, geeft een goed gevoel."

Volledig scherm De hijskraan laat de waterput in de grond zakken. © Mariëtte den Engelse

Zover is het nog niet. De fontein ligt bij smederij Oldenhave in Vorden. ,,Laatst telden we 425 losse onderdelen", vertelt Van Tilburg die op locatie is gaan kijken. ,,Het is indrukwekkend om te zien hoe de mensen daar te werk gaan." Het is veel handwerk en veel gepriegel. De fontein is eerst helemaal schoongemaakt. ,,Daarna konden we goed zien wat de ontbrekende elementen van de fontein zijn."

Die worden nu met precisie hersteld. De fontein is een Rijksmonument, gemaakt door kunstsmid Janus Dingemans in 1914. De fontein stond eerst voor de inmiddels gesloopte St. Josephkerk. In de jaren twintig verkaste de fontein naar de Burg. Stulemeijerlaan omdat de parochie geld bijeenbracht voor een H. Hartbeeld.

Het monument is grotendeels gemaakt van smeedijzer, maar er is ook brons en aluminium in verwerkt. Het bestaat onder meer uit acht waterspuwende kikkers. Ook zijn er lelies en bloemmotieven verwerkt in de fontein evenals waterspuwers die de vorm hebben van gevleugelde draken, honde- en vogelkopjes.

Volledig scherm De nieuwe waterput heeft een betere scheiding tussen het waterbassin en de technische ruimte. © Mariëtte den Engelse

Voor de restauratie is 250.000 euro uitgetrokken. Daar wordt ook de nieuwe waterput van betaald. ,,We brengen nu een betere scheiding aan tussen de technische ruimte en het waterbassin", vertelt Van Tilburg. ,,Het systeem is ook verbeterd. Er zou nu veel minder kalk in het water moeten achter blijven." De fontein zou daardoor ook schoner blijven.