Nieuwe voorzitter voedselbank: 'Mensen graag weer op de rails krijgen'

Corry Damen is de nieuwe voorzitter van voedselbank Goed Ontmoet. ,,Er liggen genoeg opgaven.” Ze is nog volop bezig met haar kennismakingsronde en onder de indruk van wat ze allemaal zag, in de uitgiftepunten van de Voedselbank Goed Ontmoet in de regio. ,,Ik was in die eerste weken compleet van de leg.”