Nieuwe vogelproof afvalbakken moeten einde maken aan rondzwervend afval op de Bergse Plaat

Govers is lid van de werkgroep Zwerfvuil Bergse Plaat, onderdeel van de wijkcommissie. Deze groep zet zich in voor een schonere wijk. ,,Tijdens de Landelijke Opschoondag hadden we de hele Boulevard onder handen genomen. Maar twee dagen later was het alweer net of je over de Kragge heen wandelde. Het vuil lag overal, dat is geen mooi visitekaartje", vertelt hij.



Hij zocht contact met de gemeente en zo geschiedde. Er kwam een gesprek met gemeente, de WVS, de werkgroep en fastfoodrestaurant McDonald’s om te bekijken hoe het probleem kon worden aangepakt. Een van de oplossingen? De nieuwe vuilnisbakken. Govers: ,,Een groot gedeelte van het afval wordt door vogels uit de bakken gehaald. Met deze nieuwe bakken kan dat niet meer.”