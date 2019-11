Nieuwe verdachte verdwijning Belgische loodgieter Van der Heyden blijft in cel

BREDA - De 30-jarige verdachte die afgelopen weekeinde in Hoogerheide is aangehouden voor de verdwijning van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56), blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda woensdag bepaald.

Donderdag beslist het Openbaar Ministerie (OM) of de twee minderjarige verdachten die ook werden opgepakt, worden voorgeleid zitten. Dat zegt OM-woordvoerster Martine Pilaar.

In totaal zijn er nu zes mensen aangehouden in het verdwijningsdossier. Het is niet duidelijk waar de recherche de twee minderjarigen en de 30-jarige Nicky S., zonder vaste woon- of verblijfplaats, precies van verdenkt. Politie en justitie zeggen daar in het belang van het onderzoek niks over.

S. is de partner van de ex-prostituee uit Zoersel in België aan wie Van der Heyden op de avond van zijn verdwijning een bezoek had gebracht. Zij is in augustus al opgepakt. De twee minderjarigen die nu vastzitten zijn haar kinderen. S. is ook de ex-vriend van een 39-moeder uit Steenbergen en haar 18-jarige dochter die in oktober werden aangehouden.

‘Geen lid Satudarah’

De man is, anders dan bronnen vertellen, geen lid geweest van het voormalige chapter van Satudarah in Bergen op Zoom. Dat zegt ex-voorzitter Dion Dinkelberg van deze afdeling. ,,Hij wilde wel, maar was hier beslist niet welkom. Als hij naar het clubhuis was gekomen, dan had ik hem weggetrapt. Met zulke verhalen is het natuurlijk niet gek dat je als club een slechte naam krijgt."

Vermoord