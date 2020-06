'Nieuwe’ verdachte gruwelmoord Belg is zoon van opgepakte vrouw uit Bergen op Zoom

Lepel­straat­se ‘cowboy’ wist niks van cokewasse­rij bij zijn koeien

12:35 LEPELSTRAAT/BREDA - Er leven nog veel vragen over de cocaïnewasserij die op 4 maart werd opgerold op een boerenbedrijf aan de Noorder Kreekweg bij Lepelstraat. Boer Coert J. zei de rechtbank in Breda donderdag bij monde van zijn advocaat Adam Doesburg dat hij helemaal niet in de gaten had dat er een lab was gevestigd op zijn immense terrein.