Nieuwe vastelaovendliedje van Halsteren moet voor muzikant geen problemen geven

Bosters: ,,Ik kom zelf uit Breda en woon in Dongen. Als ik deze muziek dan hoor dan is het gevoelsmatig een echt Bergs-Halsters liedje.” Het liedje is voor de elfde keer geschreven door de Bergse trompettist Izaak Verstraten. Ruud van Loon zorgde voor de elfde keer voor de tekst. Ongeveer 40 muzikanten zijn met hun instrument naar Tivoli gekomen om op een gezellige manier te musiceren.

Leerzaam

November vorig jaar hebben alle dweilbandjes in Halsteren de muziek van het nieuwe liedje ontvangen. ,,Ik heb het al verschillende keren geoefend,” zegt Sandy van Rijn van dweilband ‘t Wor Wa en lid van harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid. ,,Ik kom hier voor de gezelligheid en om andere muzikanten te ontmoeten. Maar het is ook leerzaam. Alle leden van onze band gaan ook naar de repetitie van het Bergse vastenliedje. Want wij spelen meer in Bergen dan in Halsteren.”

Het valt op dat de vrouwen in de meerderheid zijn. Het aantal mannen is op de vingers van twee handen te tellen. ,,Dit is een bevestiging dat in Halsteren de mannen bouwen en de vrouwen muziek maken”, zegt Ruud van Loon die in vastelaovendtijd als prins Ambrosio IX door het leven gaat. Een van aanwezige mannen is de 18-jarige Joost Brandes uit Halsteren, lid van harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid. ,,Dit is de derde keer dat ik zo’n repetitieavond bezoek. Want eigenlijk hadden wij vanavond hier een repetitieavond van de harmonie. Maar ik vind het leuk om er bij te zijn. Twee jaar geleden speelde ik mee op de dwarsfluit en nu net als vorig jaar op de saxofoon. Ik heb de muziek vanmiddag gezien. Mijn vader die in een Bergse dweilband speelt heeft die. Hij komt niet repeteren.”